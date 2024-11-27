Kuruluş Osman 173. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 173. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 173. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Kasım Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatma Hatun şehit mi düşüyor?

Osman Bey'in büyük sınavı

Osman Bey'in alpi ve yol arkadaşlarından Baysungur'un şehadetinin öcü alınmadan bu sefer de Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması uçlardaki Türkleri sarsacaktır. Lucas ve Sofia'nın Fatma'yı kaçırması, Osman Bey'i büyük bir çıkmaza sokarken Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalması Osman Bey'i çılgına döndürecek.

Lucas ve Sofia Osman Bey'den Söğüt'ü istiyor

Lucas, Fatma'yı bırakma şartı olarak Söğüt'ü istediklerini söyler. Osman Bey'den devletinin kurulduğu toprakları isteyen Lucas ve Sofia'nın bu şartının altında yatan gizli amaç nedir? Osman Bey, Babası Ertuğrul Gazi'nin fethettiği Söğüt'ü verecek midir? Osman Bey zor bir karar alır; Söğüt'ü küffara teslim edecektir. Ahalisinin yoğun itirazlarıyla karşı karşıya kalan Osman Bey'in aslında büyük bir planı vardır. Bu plan nedir? Söğüt'ü vermeden kızı Fatma'yı kurtarabilecek midir? Fatma Hatun şehit mi olacaktır?

Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açıyor

Karesi Bey, Osman Bey'in kızının kaçırıldığı haberini alır. Onun gözünde Osman artık yaralı bir kurttur. Gencer Bey'i yanına çekerek Osman Bey'e bir darbe de o vuracaktır. Karesi Bey, Gencer Bey üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?

Begüm Hatun ve Bayhan Bey, Osman Bey'e sadık kalacaklar mı?

Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm ve Bayhan'ı yanına çekmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun ve Bayhan Bey sevdikleri için Osman Bey'in planını ifşa edecek midir ya da Osman Bey'e sadık kalacaklar mı?

Fatma Hatun kurtulabilecek mi?

Fatma'yı kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan ve Alaeddin muzaffer olabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 173. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 173. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

KURULUŞ OSMANOYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.