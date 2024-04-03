Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni ölüm izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

"Geldiğinde bir beylik değil, büyük bir imparatorluk bulacaksınız..."

Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer. Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir?

Osman Bey, Alaeddin Bey'i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin'dedir. Holofira, son vedadan sonra neden yeniden obaya gelmiştir? Orhan, Holofira'nın gelişinden haberdar olacak mıdır? İmren Tegin, Osman Bey'i yok etme planını yaparken Osman Bey ise Atranos Kalesi'ni fetih için hamlesini yapar. İmren Tegin'i ele geçiren Osman Bey onu öldürecek midir?

KURULUŞ OSMAN 155. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.