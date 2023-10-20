"Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?" Merak ediliyor. Diziseverlerin merakla beklediği bugünkü yayın akışı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağına dair detaylar ve daha fazlası haberimizde. Peki, Kuruluş Osman 133. Bölüm Neden Yayınlanmadı? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?

Televizyon izleyicileri, favori dizilerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Hangi dizi ne zaman yayınlanacak, hangi dizi hangi gün ekranlara gelecek? Kuruluş Osman 133. Bölüm Neden Yayınlanmadı? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka program koydu. Dün alınan karar gereği ülkemizde 3 gün boyunca milli yas ilan edildi.

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