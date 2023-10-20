Haberler

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?

 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

"Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?" Merak ediliyor. Diziseverlerin merakla beklediği bugünkü yayın akışı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağına dair detaylar ve daha fazlası haberimizde. Peki, Kuruluş Osman 133. Bölüm Neden Yayınlanmadı? İşte detaylar…

Televizyon izleyicileri, favori dizilerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Hangi dizi ne zaman yayınlanacak, hangi dizi hangi gün ekranlara gelecek? Kuruluş Osman 133. Bölüm Neden Yayınlanmadı? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka program koydu. Dün alınan karar gereği ülkemizde 3 gün boyunca milli yas ilan edildi.

İlgili Haberler
BU AKŞAM (19 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8BU AKŞAM (19 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
SON DAKİKA || 20 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? Milli yasta 19-20-21 Ekim okullar tatil oldu mu? Bugün (19 Ekim) okullarda ders var mı, okula gidilecek mi?SON DAKİKA || 20 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? Milli yasta 19-20-21 Ekim okullar tatil oldu mu? Bugün (19 Ekim) okullarda ders var mı, okula gidilecek mi?
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Kuruluş Osman 3. Sayfa Dizi Gündem Magazin Güncel Haberler

title