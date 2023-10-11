Kuruluş Osman (132. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 132. Bölüm CANLI FULL izle!
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Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün hangi gün başlayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman (132. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman bugün var mı, final mi? Kuruluş Osman 132. Bölüm CANLI FULL izle! İşte detaylar...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Yeni bölümün başlama tarihi ve günü hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Kuruluş Osman (132. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman bugün var mı, final mi? Kuruluş Osman 132. Bölüm CANLI FULL izle! Detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman Yeni Bölümleriyle her Çarşamba ATV'deyayınlanıyor. Sevilen dizinin 132. Bölümü bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından Youtube kanallarından paylaşılacaktır. Kuruluş Osman Yeni Bölümüyle Çarşamba 20.00'de Star'da!
ATV'nin yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer alıyor. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde dizi ATV ekranlarında olacaktır.
Yeni bölümün fragmanı ise yayınlandı. Şu anda dizinin Youtube kanallarında bulunmaktadır. Kuruluş Osman11 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ATV'de…
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)
Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.