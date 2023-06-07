Kuruluş Osman 130.bölüm fragmanı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı İZLE! Kuruluş Osman gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman gelecek hafta bölümüde ne olacak merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümü sonrasında gelecek hafta bölümü araştırılmaktadır. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kuruluş Osman 130.bölüm fragmanı! Kuruluş Osman gelecek hafta fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir.Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN 130.BÖLÜM FRAGMANI!

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak bölümü merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinin 130.bölümü henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.