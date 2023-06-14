Kuruluş Osman 130.bölüm CANLI İZLE! Kuruluş Osman sezon finali İZLE! 14 Haziran Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI YAYIN!

Kuruluş Osman dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. ATV'nin sevilen dizisi her Çarşamba seyircisiyle buluşuyor. Kullanıcılar tarafından Kuruluş Osman canlı yayın linki araştırılıyor. İşte, Kuruluş Osman 130.bölüm canlı izleme linki!

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman her Çarşamba seyircisiyle buluşuyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümüyle sosyal medyaya damga vuran dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman sezon finali canlı yayın! İşte, Kuruluş Osman 130.bölüm canlı izleme linki!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir.

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır.Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir.

KURULUŞ OSMAN 130.BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman sezon finaliyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Kuruluş Osman Çarşamba günü saat 20.00'da ATV'de ekranlara gelecek.