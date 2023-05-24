Kuruluş Osman 127.bölüm CANLI İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI YAYIN! 24 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kuruluş Osman 127.bölüm İZLE! 24 Mayıs Kuruluş Osman İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman 127.bölüm İZLE! Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından 24 Mayıs Kuruluş Osman İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Kuruluş Osman dizisi 127. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacaktır.