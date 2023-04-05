ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 121. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi son fragman çıktı mı? Kuruluş Osman dizisi 121. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman bugün 117. bölüm ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 121. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 117. bölümünün ardından 121. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek mi?

Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

Nayman'ın şaşırtıcı teklifi!

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

Bengi Hatun'un sitemi

Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

Nayman, İsmihan Sultan'a hesap soruyor

Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

Bala ve Malhun Hatunlar, Nayman'ın planına engel olabilecek mi?

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

Nayman'ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey'in üzerinde

Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

Nayman intikam peşinde

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

Osman Bey'in tuzak planı

Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

Mühre ilk kim ulaşacak?

Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

Aktemur, obanın başına geçecek mi?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

Kara Ebe, Yenişehir'e geliyor

Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah. Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.