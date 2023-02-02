Kuruluş Osman 116.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 116.bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dönem dizisi Kuruluş Osman 115. son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin 115 bölümünün ardından 116. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir? 116 Fragmanı nasıl izlenir! Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimler? Kuruluş Osman son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 116 bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kuruluş Osman dizisinin 116.bölüm.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin 116 bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir? 116 Fragmanı nasıl izlenir! Kuruluş Osman dizisinin konusu ne? Kuruluş Osmandizisinin oyuncuları kimler? Kuruluş Osman son bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

ATV nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 115.bölümün ardından 116. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin son bölümde hangi olaylar yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde şu olaylar yaşadı: Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Kuruluş Osman dizisinin 115. bölümünde bu olaylar yaşanırken yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethidir.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günleri saat 20.00 da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri şu şekildedir:Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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