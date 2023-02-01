ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 116. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi son fragman çıktı mı? Kuruluş Osman dizisi 116. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman bugün 115. bölüm ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 116. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 115. bölümünün ardından 116. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol komutan Nayman'a meydan okuyor!

Nayman 40 bin nökerle Konya'ya giriyor

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

''Ya Nayman'la savaşırsınız, ya da benimle!''

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. ''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

İsmihan Sultan'ın Nayman planı!

İsmihan Sultan da Nayman'a karşı önlem almak için planını devreye sokacaktır. "Nayman'ı durduramazsak, değil İnegöl'ü her şeyi kaybederiz." diyerek Türk Beyleri'ni ikna çalışmalarına başlamıştır. İsmihan Sultan, Nayman tehlikesini lehine çevirmek için ne yapacaktır?

İsmihan Sultan, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlı!

İsmihan Sultan her ne kadar barış sağlamış görünse de Osman Bey'e karşı savaş pusatlarını indirmemiştir. Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecek ve onu ölmekten beter edecektir. Orhan'ın zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşmüştür. Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

Turgut Bey İnegöl'ün düşmesi karşısında ne yapacaktır?

İnegöl artık Olof'un elindedir. Osman Bey bu durumun iç yüzünü öğrenmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Turgut Bey elinden giden kalesi için Olof'tan nasıl hesap soracaktır?

Olof ve İsmihan Sultan ittifakı sona mı eriyor?

İnegöl'ü İsmihan Sultan'dan habersiz alan Olof, İsmihan Sultan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Olof ve İsmihan Sultan arasındaki ittifak bitecek midir? Öte yandan Bayındır Bey, Osman Bey'e karşı iyice bilenmiştir. Moğolları uçlara getirmekle suçladığı Osman Bey'e karşı Bayındır Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Eğer benim dediğimi yapmazsanız, bu cennet yurdumuzu cehenneme çevirecekler!"

Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

Osman Bey, ordudan men edildi!

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

Nayman'ın gözünde komutan Osman Bey!

Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

Osman Bey pes etmiyor!

Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

Orhan Bey için şifa aranıyor

Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

Frigg, Bala Hatun'un elinde

Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.