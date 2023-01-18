ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 114. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi son fragman çıktı mı? Kuruluş Osman dizisi 114. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman bugün 113. bölüm ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 114. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN 114. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 113. bölümünün ardından 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını veriyor!

Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

İsmihan Sultan'ın yeni planı!

İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

Osman Bey, büyük bir tuzak kuruyor

Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'la yollarını ayıracak mı?

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?

Kayı'lar Yenişehir'i terk mi edecek?

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?

Malhun Hatun, Yenişehir'de selameti nasıl sağlayacaktır?

Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!"

İsmihan Sultan neden tüm Beyleri topladı?

Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

Osman Bey meydan okuyor

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

Olof'un hefedinde İnegöl var!

Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır. Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.