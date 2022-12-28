Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

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KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM FRAGMANI!

Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir? Öte yandan Osman Bey, Sultan Mesud'dan öğrendiği bilgiyle İsmihan Sultan'ın mührünü ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır?

Osman Bey'in İsmihan Sultan planı!

Osman Bey Sultan Mesud'dan çok önemli bir bilgi alır. Bu bilgi İsmihan Sultan'daki mühürdür. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir. Bala Hatun bu görevde muzaffer olabilecek midir? Osman Bey, bu planıyla İsmihan Sultan'ı engellemeyi başarabilecek midir?

Sultan Mesud kurtulabilecek mi?

Sultan Alaeddin kararını vermiştir. Osman Bey'in ve Sultan Mesud'un ölüm fermanını vermiştir. Vezir Saveli bunun için Samagar'ı görevlendirir. Samagar, Sultan Mesud'u ağır yaralar. Sultan Mesud kurtulabilecek midir?

Osman Bey, kaleleri geri almak için harekete geçiyor

Osman Bey'in, kaybettiği kaleleri küffar elinde bırakmaya hiç niyeti yoktur. Osman Bey kaleleri nasıl geri alacaktır? Osman Bey'in büyük planı nedir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in bu hamlesine nasıl bir karşılık verecektir?

İsmihan Sultan ve Malhun Hatun karşı karşıya

İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek için Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam etmektedir. Malhun Hatun ise onun oyununu bertaraf etmek için kendi hamlelerini yapmaktadır. Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebalı'nın kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy) : Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.