Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı neden yok? Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı ve Kuruluş Osman 110. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı neden yok? Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı ve Kuruluş Osman 110. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Kuruluş Osman 110. bölüm fragman videosu!

KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey Sultan Alaeddin ile karşı karşıya

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

İsmihan Sultan'ın ''öldürün'' emri!

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır. Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

İsmihan Sultan'ın kıtlık planı!

Osman Bey'in Konya'da olduğu haberi Kantakuzenos'a ulaşmıştır. Osman Bey'in Konya'dan sağ çıkamayacağını uman Kantakuzenos her ihtimali gözetmektedir. İsmihan Sultan'ın Yenişehir'de çıkartmaya uğraştığı kıtlık Kantakuzenos'u hangi hamleyi yapmaya itecektir?

Yenişehir ayaklanıyor, Malhun Hatun ne yapacak?

Yenişehir'de ahali galeyana gelmiştir bile. Malhun Hatun, kıtlıkla karşı karşıya kalan Yenişehir'i içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtaracaktır? Öte yandan Konur Alp ise ifşa olmuştur. İsmihan Sultan, Konur'a ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI