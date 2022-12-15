ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 109. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı İZLE!

Kuruluş Osman bugün 107. bölüm ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı İZLE!

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 108. bölümünün ardından 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı izle kısmından yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.