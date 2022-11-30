Kuruluş Osman 106. Bölüm fragmanı yayınladı! Kuruluş Osman 106 .bölüm fragmanı izle

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kuruluş Osman dizisi yeni bölümümü heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? 106.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 106.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 106. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir? 106. Fragmanı nasıl izlenir! Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN DİZSİNİN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı. Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu. Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu.Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit (Osman Bey),

Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),

Seda Yıldız (Edebalı),

Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),

Özge Törer (Bala Hatun),

Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),

Çağrı Şensoy (Cerkutay),

Yiğit Uçan (Boran),

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),

Nihat Altınkaya (Olof),

İpek Karapınar (Frigg),

Emin Gürsoy (Kumral Abdal),

Berk Erçer (Konur),

Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),

Kaan Yalçın (Öktem),

Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),

Abidin Yerebakan (Akça Derviş),

Açelya Özcan (Ayşe Hatun),

Taha Baran Özbek (Aktemur),

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),

Fatih Ayhan (Baysungur),

Burak Alp Yenilmez (Kutan),

Miray Akay (Alçiçek),

Caner Nalbantoğlu (Dan),

Aybars Kartal Özson (Orhan),

Yaman Balcı (Alaeddin),

Cemre Demircan (Fatma),

Noyan Üzer (Frodi)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

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