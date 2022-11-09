ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 104. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi son fragman çıktı mı? Kuruluş Osman dizisi 104. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman bugün 103. bölüm ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 104. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 103. bölümünün ardından 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!

Osman Bey'in planı!

Olof sonunda hain planını devreye sokar… Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır? Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek? Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?

Aktemur ölecek mi?

Obasında çıkan kaosun ve babası Öktem Bey'in tutuklanmasının ardından çok öfkeli olan Alçiçek Hatun, öfkesini Aktemur'dan mı çıkarmıştır? Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir… Aktemur'u Alçiçek mi vurmuştur, yoksa Alçiçek'e de babası Öktem Bey gibi oyun mu kurulmuştur? Ağır yaralanan Aktemur'u nasıl bir akıbet beklemektedir?

Öktem Bey tutuklanıyor

Osman Bey'in yokluğunda uç topraklarında gerginlik devam etmektedir. Kantakuzenos; Öktem Bey'in obasında vurulmuş, buna rağmen yaşananlardan sonra amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Öktem Bey ise şimdi yeni bir iftiranın kurbanı olacaktır. Tutuklanan Öktem Bey, kendisini aklayabilecek midir?

Bengi Hatun, Osman Bey'e baş mı kaldırıyor?

Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?

Frigg'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor mu?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolünü daha ne kadar sürdürebilecektir? Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü görecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Alplar! Hepsi cezasını görecek!"

Osman Bey mahkeme kuruyor

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde; Aktemur'un vurulması Osman Bey için ipleri tamamen koparmıştır. Osman Bey, hem altınların çalınmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'i hem de kızı Alçiçek Hatun'u Aktemur Bey'i yaralamak suçundan yargılamak için mahkeme kuruyor. Osman Bey'in kararından sonra mahkeme kurulmasıyla artık adalet yerini bulacaktır. Adaletin tesisi için Osman Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Olof'un planı Yenişehir'i yakmak!

Osman Bey, Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof, Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye izleyici olarak katılacaktır. Olof'un mahkemeye katılmasıyla tırmanan gerilim, o'nu acımasız bir plan yapmaya iter… Yenişehir'i yakmak! Harekete geçen Olof ve Osman Bey arasında artık geri dönülmez bir savaş başlamıştır. Olof, Osman'ı hiç ummadığı bir yerden vurmaya niyetlidir. Tuzaklara doğru yürüyen Osman Bey nasıl vaziyet alacaktır? Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Osman Bey, Olof'un cezasını kesecek midir? Osman Bey'in Konstantiniyye'ye Sarkis adıyla sızdırdığı Konur Alp, Olof tarafından saldırıya uğrar. Konur Alp'i bekleyen son nedir?

Alçiçek'e büyük şok

Öktem Bey'in obası karışıklık içindedir… Mahkemenin kararı Alçiçek'i oldukça üzse de bir yandan da babası ve kendisi için verilen cezaların şokunu yaşamaktadır. Alçiçek Hatun, karara boyun eğecek mi, yoksa kendisini aklayabilecek mi? Ağır yaralanan Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

Bengi Hatun iç savaş mı çıkartıyor?

Mahkeme kararı sonrası Beylerini ayaklandırmayı planlayan Bengi Hatun'la Turgut Bey karşı karşıya gelir. Turgut Bey, Bengi Hatun'u defalarca kez uyarmıştır. Turgut Bey iç karışıklığa engel olabilecek midir? Malhun Hatun ve Bengi Hatun arasında da gerilim artmıştır. Malhun Hatun, Bengi Hatun'u kararından geri döndürebilecek midir? Öktem Bey'in obasında kardeşkanı dökülecek midir? İç barış tesis edilebilecek midir?

Kantakuzenos yeni planını devreye sokabilecek mi?

Olof ve Kantakuzenos'un iş birliği sürerken Olof yapacağı fevri bir hamleyle işleri çıkmaza sürükleyecektir. Kantakuzenos'un ajandası ise bambaşkadır… O İstanbul'a gidip büyük bir ordu ile dönmeyi planlamaktadır. Kantakuzenos bu büyük orduyu emri altına alabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.