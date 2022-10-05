ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 99. bölümü ile bugün ekranlara gelecek. Yeni bölümü izleyen izleyiciler Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman 100. bölümde neler olacak?

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KURULUŞ OSMAN 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 100. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Beyler hazırlanın! Konstantiniyye'ye gideriz!"

Devlet olmanın ayak sesleri

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?

Osman Bey büyük oyun kuruyor

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

Yeni düşmanlar

Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir? Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?

Bala ve Malhun hatunlar Yenişehir'de pazar kuruyorlar

Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır. Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey Yenişehir'i fethedip Romanos'un cezasını kesiyor

Aygül Hatun'un akıbeti

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Demirci Davud kendisini öne atıyor

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali