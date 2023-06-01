Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kurultay, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kurultay ne demek? Kurultay anlamı ne? İşte, Kurultay kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kurultay kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kurultay anlamı ne? Kurultay ne demek?

KURULTAY NE DEMEK?

Kurultay:

1.

bir kurumun, bir derneğin ya da bir siyasal partinin temel işlerinin görüşüldüğü, belli sürelerle ya da gerektikçe yapılan genel toplantı, genel kurul.

Benzer:

kongre

2.

eski Türk devletlerinde, temel sorunları görüşüp karara bağlamak üzere yapılan, ileri gelenlerin katıldığı toplantı.