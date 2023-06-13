Survivor 2023'ünbüyük finali heyecanla takip edilirken final hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. İzleyiciler ekranları başında Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir?

Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusu Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği sorular arsında yer aldı. Büyük final devam ederken Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusu ve detayları araştırıldı. Peki, Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir?

KURUÇEŞME ARENA NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Ortaköy, Muallim Naci Cd. No:75, 34347 BEŞİKTAŞ / İstanbul

Kuruçeşme Arena, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alıyor. Ortaköy sahilinde geniş bir alanı kapsıyor. Ortaköy ve Arnavutköy arasındaki bölgede bir konumda bulunur. İstanbul'un en gözde mekanlarından olan Kuruçeşme Arena, 2005 yılında etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapması amacıyla açılıyor.