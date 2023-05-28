Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek merak konusu oldu. Türk dram filmi olarak vizyona girecek Kuru Otlar Üstüne'nin Türkiye'de ne zaman gösterime gireceği merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici gibi isimlerin yer aldığı Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. ne Peki, Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi ne? Kuru Otlar Üstüne vizyona girdi mi? Kuru Otlar Üstüne Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Detaylar haberimizde...

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU NE?

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE VİZYON TARİHİ NE?

Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecektir.