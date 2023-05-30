Kuru Otlar Üstüne filminin nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne nerede yayınlanıyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne nerede yayınlanıyor? Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir? İşte detaylar...

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici gibi isimlerin yer aldığı Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Kuru Otlar Üstünde dizisindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Kuru Otlar Üstüne dizisi nereden izlenecek araştırılıyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne nerede yayınlanıyor? Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU NE?

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE NEREDE YAYINLANIYOR?

Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecektir.