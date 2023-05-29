Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bu gelişme üzerine Kuru Otlar Üstüne filmi seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kuru Otlar Üstüne nerede, hangi kanalda, platformda yayınlanacak?

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Türkiye'yi gururlandıran bu gelişme sonrası Kuru Otlar Üstüne filmi seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Kuru Otlar Üstüne nerede, hangi kanalda, platformda yayınlanacak?

KURU OTLAR ÜZERİNE FİLMİNİN KONUSU

Filmin konusu şöyle: Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI

• Deniz Celiloğlu - Samet

• Merve Dizdar - Nuray

• Musab Ekici - Kenan

• Ece Bağcı - Sevim Erdem

• Şenocak - Tolga Yüksel

• Aksu - Vahit Münir Can

• Cindoruk - Feyyaz Onur

• Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

• Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

• Cengiz Bozkurt - Polis S.

• Emrah Özdemir - Çavuş

• Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

• Elit Andaç Çam - Firdevs

• Nalan Kuruçim - Kevser

• Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

• Eylem Canpolat - Halime

KURU OTLAR ÜSTÜNE NEREDE YAYINLANACAK?

Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli olmadı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.