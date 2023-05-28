Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları kimler?
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Kuru Otlar Üstüne filminin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip filmin konusu merak konusu oldu. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Kuru Otlar Üstüne filminin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları kimler?Detaylar haberimizde...
KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU NEDİR?
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCU KADROSU!
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim
Erdem Şenocak - Tolga
Yüksel Aksu - Vahit
Münir Can Cindoruk - Feyyaz
Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis
S. Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime