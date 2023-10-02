Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona gireceği ve filmin konusu nedir merak ediliyor. Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Başrol oyuncularından olan Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Peki, Kuru Otlar Üstüne filmi vizyona girdi mi? Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Kuru Otlar Üstüne filmi vizyona girdi mi ve Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu araştırılıyor. Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan ve dört gözle tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor. Kuru Otlar Üstüne filmi vizyona girdi mi? Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?

Kuru Otlar Üstüne filmin prömiyeri, Merve Dizdar'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı 2023 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde 19 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. Türkiye'de 29 Eylül 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici oynadı. Dizdar, filmde canlandırdığı karakterle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCU KADROSU KİMLER?