Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Kuru Otlar Üstüne" filmi Oscar adayı mı oldu merak ediliyor. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmin konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne filmi Oscar adayı mı? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmin konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

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KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ OSCAR ADAYI MI?

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Kuru Otlar Üstüne" filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM DALINDA ADAY OLDU

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 7 filmin değerlendirildiği toplantıda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlendi. ABD'de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hollywood'un grevin töreni nasıl etkileyeceği bilinmese de 10 Mart 2024'te Oscar Ödülleri'nin verilmesi planlanıyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİN KONUSU NEDİR?

Samet (Deniz Celiloğlu), Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan ve İstanbul'a atanmayı ümit eden bir resim öğretmenidir. Öğrencisi Deniz'i (Merve Dizdar) taciz etmekle suçlanır. Samet, bu suçlamadan kendini temize çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda köyün ve toplumunun katı kurallarıyla da başa çıkmak zorunda kalır.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekici, Ferhat Akgün, Cengiz Bozkurt, Nalan Kuruçim, Münir Can Cindoruk ve Elit Andaç Çam