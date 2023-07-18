Kuru Otlar Üstüne filmi, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 2023 çıkışlı bir Türk dram filmidir. Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek ve Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi merak ediliyor. Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler gündeme geliyor. Başrollerini Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar paylaştığı Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek gündeme geliyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi?

Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek ve Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi merak ediliyor. Kuru Otlar Üstüne filminde, Merve Dizdar'ın canlandırdığı Nuray karakteri, 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek araştırılıyor. Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi? Kuru Otlar Üstüne filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kuru Otlar Üstüne filmi 29 Eylül 2023 tarihinde sinemalarda seyircisi ile buluşuyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kuru Otlar Üstüne filmi, Erzurum'da çekimleri başlamıştır. Daha sonra filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kuru Otlar Üstüne filmin konusu,

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCU KADROSU KİMLER?