Kuru Fasulye tarifi! Masterchef Kuru Fasulye çeşitleri nedir, nasıl yapılır? Kuru Fasulye için gerekli malzemeler! Kuru Fasulye hangi ülkenin yemeği?

Masterchef 24 Eylül yarışmasında şefler tarafından Kuru Fasulye yapılması istendi. Peki Masterchef Kuru Fasulye nasıl yapılır? Kuru Fasulye için gerekli malzemeler nelerdir? Kuru Fasulye yemek tarifi! Kuru Fasulye nasıl yapılır? Kuru Fasulye yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kuru Fasulye tarifi oldu. Peki en güzel Kuru Fasulye yemek tarifi nasıldır? Kuru Fasulye yemeği nasıl yapılır? Kuru Fasulye için gerekli malzemeler nelerdir? Kuru Fasulye nasıl yapılır? Kuru Fasulye için gerekenler neler?

KURU FASULYE HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ?

Kuru fasulye, Türk mutfağında pişmiş bir fasulye yemeğidir. Başta beyaz fasulye ve zeytinyağı ile yapılır ve neredeyse her zaman soğan ve domates salçası kullanılır. Bazen başka sebze veya et de eklenebilir. Kuru fasulye pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile birlikte servis edilir. Genellikle Türkiye'nin milli yemeği olarak da kabul edilir.

KURU FASULYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet kırmızı süs biberi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

KURU FASULYE NASIL YAPILIR? KURU FASULYE TARİFİ

Fasulyeyi bir gece önceden suya alın ve bekletin. Islama suyunu dökün ve fasulyeyi haşlayın.

Küp küp doğranmış biber ve soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyp kavurmaya devam edin. Daha sonra kuru fasuleyeleri ekleyip kavurmaya devam edin. Etsiz kuru fasulye yaparken su eklenmeden önce bolca kavurmak gerekmektedir.

3-4 dakika kavurup 3 parmak üzerine su geçene kadar su ilave edin. Baharatları da ekleyip harlı ateşte 5 dk pişirin. Fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

KURU FASULYE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Çayeli Kuru Fasulye Yemeği

Malzemeleri şeker fasulyesi , dana veya tosun but kısmından alınmış, sinirsiz ve yağsız çiğ kırmızı et, tereyağı, kuru soğan, domates salçası, tuzdur.

Rize Çayeli Kuru Fasulye Yemeği 02.01.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Karaman Etli Kuru Fasulye Yemeği

Karaman'da yapılan etli kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, soğan, tereyağı, salça, kuşbaşı et, tuz, kırmızı biberdir.

Nevşehir Tandır Fasulyesi

Nevşehir'de güveç de yapılan kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri ,kuru fasulye, parça et, salça, baharat, tere yağdır.

Ordu Akkuş Şeker Fasulyesi Yemeği

Ordu'da Akkuş şeker fasulyesi ile yapılan kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, Akkuş kuru fasulyesi, soğan, salça, kıyma, pul biber ve tereyağıdır.

Denizli Etli Kuru Fasulye

Denizli'de yapılan etli kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, kuzu eti, kuru soğan , salça, kırmızı toz biber, su, tuz, sıvı yağdır.