Türkiye'nin sevilen yarışma programı Masterchef 2022 yarışmasına konu olan kuru dolma nasıl yapılır? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Farklı yörelerde iç harcı değişiklik gösterebilen kuru dolma, farklı harçlarla yapılabiliyor. Peki, Kuru dolma tarifi! Masterchef kuru dolma nedir, nasıl yapılır? kuru dolma yemek tarifi! kuru dolma için gerekli malzemeler nelerdir?

İzleyiciler tarafından oldukça sevilen yarışma programı Masterchef 3 Eylül tarihinde yayınlanmakta olan bölümünde yarışmacılardan kuru dolma yapılması istendi. Yapılan kuru dolmalar daha sonra Masterchef jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve karar verildi. Peki, Kuru dolma tarifi! Masterchef kuru dolma nedir, nasıl yapılır? kuru dolma yemek tarifi! kuru dolma için gerekli malzemeler nelerdir?

KURU DOLMA NASIL TARİFİ

Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kıvama gelene kadar haşlayın ve daha sonra suyunu süzün.

Bir kaseye içerisine kıyma, soğan, pirinç, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağını ekledikten sonra güzelce yoğurun.

Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı içerisine doldurun.

Kuru patlıcanları ve biberleri tencere içerisine dizin.

Ayrı bir sos tenceresinde içerisinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp daha sonra tencereye ekleyin.

Üzerine 1 çay bardağı su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirdikten sonra kuru dolmanız hazır. Masterchef jürileri ise iyi pişmiş bir kuru olma için en az yarım saat boyunca pişirilmesi gerektiğini belirtti.

KURU DOLMA MALZEMELERİ NELERDİR?

Kuru dolma yapabilmek için gerekli malzemelerin hepsi aşağıda yer almaktadır.

10 adet kurutulmuş patlıcan

10 adet kurutulmuş biber

250 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı yenibahar

1,5 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru dolma sosu için:

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su