Kuru Bamba Fiyatı: Kuru bamya kilosu ne kadar?

Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda ve bin bir zahmetle kurutulduktan ne kadar merak ediliyor. İşte, Kuru bamya fiyatı: Kuru bamya kilosu ne kadar?

Kurubamya fiyatı merak ediliyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda ve bin bir zahmetle kurutulduktan ne kadar merak ediliyor. İşte, Kuru bamya fiyatı: Kuru bamya kilosu ne kadar? İşte detaylar...

KURU BAMYA FİYATI

Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamya, başta dizlerdeki sıvı kaybına ve ağrılara iyi gelmek üzere birçok derde derman oluyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satışa sunularak adeta gram altınla yarışıyor.

Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken, bin bir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

"MAHSUL AZ ÇIKINCA FİYAT ARTIYOR"

Dükkanında kuru bamya satan aktar Emin Özcan, "Elimizde geçen senenin mahsulleri var. Bu nedenle kuru bamyayı 800-1000 lira arasında müşterilerimize veriyoruz. Yeni sezonda bize gelişinin 1000 lira olacağını bekliyoruz, tabii bunu zaman gösterecek. 800 TL'ye mi satarız yoksa bin 250 TL'ye mi satarız, arz-talep mahsulün durumuna bağlı. Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor.

"DİZLERE İYİ GELİYOR"

Genelde bilinçli insanlar dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geldiğinden dolayı kuru bamya tohumunu tüketiyorlar. Bunun yanı sıra vücuda faydalı olduğundan dolayı bamya çiçeğini et ile harmanlayarak yemek yapıyorlar" dedi.