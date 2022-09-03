Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi sözleri! 'Gönül Meyhanesi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı "Gönül Meyhanesi" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi sözleri nelerdir? Gönül Meyhanesi şarkı sözleri nedir? Şarkının sözleri kime aittir? İşte detaylar...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
GÖNÜL MEYHANESİ ŞARKI SÖZLERİ
Rak*ma buz koy cebime para
Bizde mutluluk sizde yara
Yalanları sakla düşersen dara
Gülüşü güzel ama bahtı kara
***
Aşkın bana parçalı bulutlu
Ama sen senin parçanı unuttun
Buda sana yazdığım son şarkı
Rak*mdan çektim son yudumu
***
Gönül meyhanesinde açtım yine bir şişe
Kalemim hiç bitmedi yazdım dize dize
Beni duymadı dostlarım beni sevmedi o kadın
Beni görmedi kimseler çok içtim ben bu gece