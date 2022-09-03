Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi sözleri! 'Gönül Meyhanesi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı "Gönül Meyhanesi" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi sözleri nelerdir? Gönül Meyhanesi şarkı sözleri nedir? Şarkının sözleri kime aittir? İşte detaylar...

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

GÖNÜL MEYHANESİ ŞARKI SÖZLERİ

Rak*ma buz koy cebime para

Bizde mutluluk sizde yara

Yalanları sakla düşersen dara

Gülüşü güzel ama bahtı kara

***

Aşkın bana parçalı bulutlu

Ama sen senin parçanı unuttun

Buda sana yazdığım son şarkı

Rak*mdan çektim son yudumu

***

Gönül meyhanesinde açtım yine bir şişe

Kalemim hiç bitmedi yazdım dize dize

Beni duymadı dostlarım beni sevmedi o kadın

Beni görmedi kimseler çok içtim ben bu gece