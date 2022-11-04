Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri! 'Denedim Deme' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı "Denedim Deme" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Denedim Deme şarkı sözleri nelerdir? Denedim Deme sözleri sizlerle...

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Burak Bulut'a aittir. Şarkının müziği ise Burak Bulut ve Yusuf Tomakin ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

DENEDİM DEME ŞARKI SÖZLERİ

Yitirdi anlamını gökyüzü

Çıkmıyor aklımdan söylediğin son sözün

Nefesim ol dileme bana özür

Neler görmüş de susmuş bu iki gözüm

***

Tenin ilkbaharın öncüsü

Ama sen bana son bahara özgüsün

Giden olmamışsa kalbinden eğer

Denedim deme bana iki gözüm

***

Denedim deme unutmayı dene

Bizi ben gibi sevmedin hiç sen

Esen yele giden gele

Diye hiçbir gün beklemedim ben

***

Kırıldı kalbim düştüm yere

Tutan olmadı sordum neden?

Kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene

Kafam güzel burası nere?