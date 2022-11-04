Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri! 'Denedim Deme' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı "Denedim Deme" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Denedim Deme şarkı sözleri nelerdir? Denedim Deme sözleri sizlerle...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Burak Bulut'a aittir. Şarkının müziği ise Burak Bulut ve Yusuf Tomakin ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
DENEDİM DEME ŞARKI SÖZLERİ
Yitirdi anlamını gökyüzü
Çıkmıyor aklımdan söylediğin son sözün
Nefesim ol dileme bana özür
Neler görmüş de susmuş bu iki gözüm
***
Tenin ilkbaharın öncüsü
Ama sen bana son bahara özgüsün
Giden olmamışsa kalbinden eğer
Denedim deme bana iki gözüm
***
Denedim deme unutmayı dene
Bizi ben gibi sevmedin hiç sen
Esen yele giden gele
Diye hiçbir gün beklemedim ben
***
Kırıldı kalbim düştüm yere
Tutan olmadı sordum neden?
Kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene
Kafam güzel burası nere?