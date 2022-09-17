Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm sözleri! 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkıları "Ağla Gözüm" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ağla gözüm şarkı sözleri nelerdir? Ağla Gözük şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Mahzuni Şerif'e aittir.
AĞLA GÖZÜM ŞARKI SÖZLERİ
Ağla, gözüm, ağla
Dağlar garalı bugün
Çağla, yaşım, çağla
Gönlüm yaralı bugün
***
Kar yağmış saçlarıma
Ömrüm boralı bugün, hey can
Aklım nereli bugün, hayran?
Deli miyim ben?
***
Ellerin bahçesinde
Gülden bana ne, canım?
Bir gün için ağlarsın
Elden sana ne, canım?
Ben bu yoldan dönemem
Lanet dönene, canım, hey can
Ömrün önüne sonuna, gurban
Deli miyim ben, ben?
***
Mahzuni, "Ah" diyerek
Yandı, gel hele canım
Daşına bir güvercin
Gondu, gel hele canım
Ağustosta gönlümüz
Dondu, gel hele canım, hey can
Düştüm dünya yoluna, gurban
Deli miyim ben, ben?