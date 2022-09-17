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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm sözleri! 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm sözleri! 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkıları "Ağla Gözüm" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ağla gözüm şarkı sözleri nelerdir? Ağla Gözük şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Mahzuni Şerif'e aittir.

AĞLA GÖZÜM ŞARKI SÖZLERİ

Ağla, gözüm, ağla

Dağlar garalı bugün

Çağla, yaşım, çağla

Gönlüm yaralı bugün

***

Kar yağmış saçlarıma

Ömrüm boralı bugün, hey can

Aklım nereli bugün, hayran?

Deli miyim ben?

***

Ellerin bahçesinde

Gülden bana ne, canım?

Bir gün için ağlarsın

Elden sana ne, canım?

Ben bu yoldan dönemem

Lanet dönene, canım, hey can

Ömrün önüne sonuna, gurban

Deli miyim ben, ben?

***

Mahzuni, "Ah" diyerek

Yandı, gel hele canım

Daşına bir güvercin

Gondu, gel hele canım

Ağustosta gönlümüz

Dondu, gel hele canım, hey can

Düştüm dünya yoluna, gurban

Deli miyim ben, ben?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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