Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi sözleri! 'Aslan Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Aslan Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 2 milyon izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi şarkı sözleri nelerdir? Aslan Gibi sözleri sizlerle...
Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kurtuluş Kuş'a aittir.
ASLAN GİBİ ŞARKI SÖZLERİ
Unuttum mu sandın
Numaran kayıtlı rehberimde
Silemem hemen kolay kolay
Yazmaz benim defterimde
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Karaladın adımı
Kaçırdın tadımı
Sanma sorulmaz hesabı
Topla tası tarağı
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Uslan be aslan gibi
Yaslan hadi bak keyfine
Dönsün hadi devran
Bu sefer sıra bizde