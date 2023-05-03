Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi sözleri! 'Aslan Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Aslan Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 2 milyon izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi şarkı sözleri nelerdir? Aslan Gibi sözleri sizlerle...