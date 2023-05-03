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Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi sözleri! 'Aslan Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi sözleri! 'Aslan Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gündem Haberleri

Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Aslan Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 2 milyon izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi şarkı sözleri nelerdir? Aslan Gibi sözleri sizlerle...

Kurtuluş Kuş - Aslan Gibi şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kurtuluş Kuş'a aittir.

ASLAN GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Unuttum mu sandın

Numaran kayıtlı rehberimde

Silemem hemen kolay kolay

Yazmaz benim defterimde

***

Karaladın adımı

Kaçırdın tadımı

Sanma sorulmaz hesabı

Topla tası tarağı

***

Uslan be aslan gibi

Yaslan hadi bak keyfine

Dönsün hadi devran

Bu sefer sıra bizde

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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