Kurtlar vadisinin Bedir'i Levent Güner kimdir? Levent Güner neden öldü?

Televizyon ve sinema kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Levent Güner 58 yaşında hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalarımıza kazınan Levent Güner'in ölümü magazin dünyasında damgasını vurukken başarılı oyuncunun kariyeri merak konusu oldu. Peki, Levent Güner kimdir? Levent Güner neden öldü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Levent Güner kimdir? Levent Güner öldü mü, neden öldü?

Bir dönem Türk televizyon dizileri arasında fırtına gibi esen hala da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizsi ile hafızlarımıza kazana ünlü oyuncu Levent Güler hayatını kaybetti! Sevenlerini üzdü. Peki Levent Güner kimdir? Levent Güner neden öldü? Detaylar haberimizde...

ÜNLÜ OYUNCU LEVET GÜNER NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner Devlet Tiyatrosu oyuncusuydu. Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

LEVENT GÜNER KİMDİR?

Levent Güner, 14 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan Levent Güner, 2003-2005 yılları arasında Kurtlar Vadisinde Bedir karakterine hayat verdi. Eski Bir Sevda' adında bir de albümü bulunan Güner, 1992'de Mem û Zîn, 1995'te Böcek, 1995'te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı. Başarılı oyuncu Levent Güner, 26 Ocak 2023 tarihinde gecirdiği kalp kırizi sonrasıhayattını kaybetti. Ünlü oyuncuda geriyebirçok dizi ve filim kaldı.