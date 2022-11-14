Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Türkiye'de bir neslin birlikte büyüdüğü efsane Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili herkesi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu?

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Necati Şaşmaz verdi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor, işte tarihi

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Türkiye'de bir neslin birlikte büyüdüğü efsane Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili herkesi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? İşte detaylar...

KURTLAR VADİSİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Türkiye'de artık efsane hale gelen ve bir dönem sokakları boşaltan Kurtlar Vadisi dizisi geri dönüyor. Usta oyuncu Necati Şaşmaz, çekimlere devam ettiklerini ve ocak gibi başlamayı düşündüklerini dile getirdi.

"ŞU ANDA HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ"

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

Geçtiğimiz hafta kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oyuncu hayranlarını korkutmuştu. Ancak sağlık sorununun kontrol altına alınması herkese rahat bir nefes aldırdı.