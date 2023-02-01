Türk dizi tarihinde en sevilen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni serisi olacak olan Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusu, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda-platformda başlıyor?

Kurtlar Vadisi Kaos Ne Zaman Başlayacak? Sorusu, dizinin duyurulması ile birlikte sevenleri tarafından merak konusu haline geldi ve 2023 Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda-platformda başlıyor?

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

kesin bir bilgi bulunmuyor. Diziye dair resmi bir fragman da henüz yayınlanmış değil. İnternet üzerinde yer almakta olan sahte fragmanlar ise eski bölümlerden oluşturulan bir parodi fragmanıdır. Fragmanın resmi olarak yayınlanmasının ardından haberimiz içerisine eklenecektir. Dizinin yayınlanacağı kanala dair Show TV iddiası öne sürülse de Disney Plus iddiaları da gündeme geldi. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

Osman Sınav, Türkiye gündeminde ve tarihinde yer alan olayları, siyaseti, birçok olayı üstü kapalı bir biçimde anlatmayı başarmış bir isimdir. Türkiye-ABD-Rusya arasında savaş ekipmanları krizinin anlatılacağı ve İngilizlerin Türk Lirası üzerinden manipülasyon yapmaya çalışacağı görüleceği tahmin ediliyor.