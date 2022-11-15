Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Polat, Süleyman Çakıri Memati oynayacak mı? Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı?

Türkiye'de artık efsane hale gelen ve bir dönem yayınlandığı günler sokakları boşaltan Kurtlar Vadisi dizisi geri dönüyor. Dizinin hayranları ise Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kadroda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati oynayacak mı? Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? sorusu merak ediliyor. Ekranların eskimeyen ve uzun yıllar boyunca ekranlarda yer alan dizisi Kurtlar Vadisi tekrar ekranlara dönüyor. Sevenleri heyecanla dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kadroda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati oynayacak mı? İşte detaylar...

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de bir neslin birlikte büyüdüğü efsane Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili herkesi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını sevinçten havaya uçuran bir haberi de verdi. Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.