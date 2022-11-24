Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Dizinin sevenleri tarafından Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Ekranların eskimeyen ve uzun yıllar boyunca ekranlarda yer alan dizisi Kurtlar Vadisi tekrar ekranlara dönüyor. Kurtlar Vadisi sevenleri dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Dizini yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ KONUSU NEDİR?

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.