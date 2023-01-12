Kurtlar Vadisi Kaos konusu ne? 2023 Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

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KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Osman Sınav, Türkiye gündeminde ve tarihinde yer alan olayları, siyaseti, birçok olayı üstü kapalı bir biçimde anlatmayı başarmış bir isimdir. Türkiye-ABD-Rusya arasında savaş ekipmanları krizinin anlatılacağı ve İngilizlerin Türk Lirası üzerinden manipülasyon yapmaya çalışacağı görüleceği tahmin ediliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurtlar Vadisi 2023'ün hangi kanalda ve ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yayınlanacağı kanala dair Show TV iddiası öne sürülse de Disney Plus iddiaları da gündeme geldi. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.