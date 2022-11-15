kurtlar vadisi başlıyor mu?Kurtlar vadisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Kutlar Vadisi dizisi ekranlara geri mi dönüyor? Ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz beklenen müjdeyi verdi. efsane dizinin izleyicileri dizinin ne zaman başlıçağını, oyuncu kadrosunu ve dizinin yayınlanacağın kanalı araştırmaya başladı.Peki,Kurtlar Vadisi dizsi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var, dizi hangi kanalda yayınlanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına bekledikleri haberi verdi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı. Peki, Kurtlar vadisi dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak, dizi hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi..

KURTLAR VADİSİHANGİ KANALDA BAŞLAYACAK,OYUNCU KADRDOSUNDA KİMLER OLACAK?

Dizinin yayınlanacağı kanal ve oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Çekimlerin başlamasının ardından kadronun netleşmesi ve kanalın belli olması öngörülüyor.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ NİN KONUSU NEDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu, ilk üç sezon boyunca küresel güçlerin iç temsilcileri üzerinde yoğunlaşmış ve Polat Alemdar ve ekibi bu iç düşmanlar ile mücadele etmiştir. Ayrıca terörizm meselesi de konu edilmeye başlanmıştır. Dizi, dördüncü sezondan itibaren küresel güçlerin ana aktörlerine yoğunlaşmış, dizide yabancı istihbarat servisleri, yabancı ajanlar yer almış ve bu kişilerle mücadele verilmiştir. Beşinci ve altıncı sezonda iç gruplar ile mücadele edilmişken yedinci sezonda ise İhtiyarlar Heyeti ilk kez ayrıntılarıyla birlikte konu edilmiştir. 2005 yılında ortaya çıkan Tapınakçılar da 10 yıl sonra yeniden diziye bu sezondan itibaren dâhil olmuştur. Ayrıca yedinci sezonun ortasından itibaren son sezona kadar Suriye meselesine de yer verilmiştir. Sekizinci sezonunda ise küresel güçler ile bölgesel güçler arasındaki çatışmalar konu edinilmiştir. Dizide dokuzuncu sezonda Polat Alemdar'ın Kripteks'teki belgeleri açıklaması sonucu başlayan Piramit Operasyonu sonrasında Tapınakçılar ile olan büyük savaş konu edilmiştir. Bu savaş, final sezonu olan onuncu sezona da sıçrayıp diziyi daha karamsar ve ciddi hâle getirmiştir.

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