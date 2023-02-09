Kurtarma çalışması sırasında artçı paniği Genel Haberleri Kurtarma çalışması sırasında artçı paniği Gaziantep'te hayat belirtisi bulunan Gölgeler apartmanında kurtarma çalışması yapılırken artçı sarsıntı yaşandı, bölgedekiler panikle uzaklaştı Kahramanmaraş merkezli depremin büyük hasara yol açtığı Gaziantep'te enkaz arasındaki kurtarma... Kurtarma çalışması sırasında artçı paniği Gaziantep'te hayat belirtisi bulunan Gölgeler apartmanında kurtarma çalışması yapılırken artçı sarsıntı yaşandı, bölgedekiler panikle uzaklaştı GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremin büyük hasara yol açtığı Gaziantep'te enkaz arasındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Gölgeler Apartmanı'nın enkazının bulunduğu bölgedeki artçı sarsıntı paniği kameraya yansıdı. Ekipler çalışma yaparken, yakınlarından haber umutla haber bekleyen vatandaşlar artçı sarsıntı ile şok yaşadı. Yüksek katlı bina depremin etkisiyle sallanmaya başlayınca bölgenin boşaltılması istendi. Görevliler vatandaşlara, "Sakin olun" derken, kalabalığın toplanma bölgesi olan parka gitmesini tavsiye etti. Artçı sarsıntı sona erince herkes derin bir nefes aldı Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Kahramanmaraş Gaziantep Genel Haberler

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