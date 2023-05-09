Sosyal medyada gündeme gelen "Kurtar Dedem" şarkısı kime söylendiği ve Kurtar Dedem şarkısını kim söylüyor merak ediliyor. Gençlerden "Kurtar Dedem" şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kurtar Dedem şarkısını kim söylüyor? Twitter'da gündem olan Kurtar Dedem şarkısı!

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KURTAR DEDEM ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Sosyal medyada gündem olan Kurtar Dedem şarkısı kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya yayıncıları Oğuzhan Özel ve Osman seçimler için Kurtar Dedem şarkısını sosyal medyada paylaştı.