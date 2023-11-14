Kursiyer Kadınlar Belediye Başkanından Yardım Talep Etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kursiyer kadınlar belediye başkanından talepte bulundular.

Pazaryeri Halk Eğitim kursiyerleri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e Bursa'ya malzeme tedarik etmek için gitme imkanı sunulması talebinde bulundular. Başkan Tekin kadınların talebini geri çevirmeyerek yardımcı oldu. Kursiyer kadınların ulaşım sorunlarına yardımcı olarak Bursa'ya gitmelerine imkan sağladı. Kadınlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşım ile Bursa'dan Başkan Tekin'e teşekkürlerini ilettiler. Başkan Zekiye Tekin, her zaman üreten, öğreten ve öğrenmeye devam eden başarılı kadınların yanında olacağını belirtti. - BİLECİK