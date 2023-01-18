Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan kaç yaşında, mesleği ne? Survivor Kürşat Juan kim?

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KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan, 5 Mayıs 1999'da dünyaya gelmiştir ve 21 yaşındadır. Gerçek adı ve soyadı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları i