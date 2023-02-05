Kürşat Engin Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nazilli Belediye Başkanı kimdir? Kürşat Engin Özcan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan geliyor. Peki, Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Kürşat Engin Özcan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6'lı masa Atatürk'ü istismar ederek hazırladıkları projelerde Atatürk'ün eserlerine ve davasına yer vermezler"

Nazilli Belediye Başkanı kimdir? Nazilli Belediye Başkanı ismi ne, hangi partiden? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Kürşat Engin Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Nazilli Belediye Başkanı "Kürşat Engin Özcan" 'dır.

KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN KİMDİR?

Kürşat Engin Özcan 1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de tamamlayan Özcan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Okulun ardından avukatlık mesleğine başladı. 2003 yılında MHP ilçe sekreteri olarak siyasete atıldı. 2012'de MHP İlçe Başkanı oldu.

2017'de MHP'de ilçe başkanı iken istifa ederek İYİ Parti kurucusu olarak İYİ Parti İlçe başkanlığına getirildi. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Millet İttifakı İYİ Parti adayı olarak %48.26 oy oranıyla 45.050 oy alarak Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

Özcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

23 Kasım 2022 tarihinde Ak Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak Ak Partiye geçiş yaptı.