Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı ise Kürşat Dağ oldu. Vatandaşlar, Kürşat Dağ'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli?

KÜRŞAT DAĞ KİMDİR?

Kürşat Dağ, Zafer Partisi'nin İstanbul Pendik Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.