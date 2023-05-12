Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli? Kürşad Zorlu biyografisi!

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KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan (1998) sonra aynı branşta yüksek lisans yaptı. "Örgütlerin Demokratik Yönetim Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Bir Uygulama" adlı tezi ile doktora derecesini 2009 yılında aldı. Akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğünde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığında bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında başkan danışmanlığı görevlerini yürüttü.

2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı aldı. Yapay zekâ yöntemlerinin (yapay sinir ağları, bulanık mantık ve karar ağaçları) yönetim bilimine uygulanmasına yönelik ampirik çalışmaları gerçekleştirdi. Liderlik konusunda akademik çalışmalar hazırladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Avrasya bölgesine ve Türkistan coğrafyasına yönelik çok sayıda makale ve belgesel hazırladı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da uluslararası seçim gözlemcisi olarak bulundu. 2007 yılında Türkiye'nin Afganistan'daki proje ve faaliyetlerini ortaya koyan tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdi. "Avrasya Dünyası", "Büyük Satranç" ve "Gönül Mimarlarımız" adlı TV programlarını hazırladı. Bu alanda çok sayıda ödül aldı. Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010), İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü (2015), Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü (2011), Yankı Dergisi 45. Yıl Onur Ödülü (2017), "2017-Uluslararası Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan" yarışmasında (54 ülke arasında) birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü (2017) ve Uluslararası Türk Akademisi Madalyası (2018), Kazakistan Halklar Asamblesi Madalyası (2019) sahibi oldu.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, önce Yeniçağ, sonra Vatan, 2020 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde köşe yazarı olan Kürşad Zorlu, çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk yapmakta ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir. İngilizce ve Kazakça bilen Kürşad Zorlu'nun uluslararası akademik makale ve bildirilerinin yanı sıra yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.