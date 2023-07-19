Gazeteci Kürşad Oğuz, ekranlara Halk TV ile döneceğini açıkladı. Oğuz, yaklaşık 1,5 ay önce 15 sene çalıştığı Habertürk'ten ayrılmıştı. Gelişmeler sonrası Kürşad Oğuz hangi kanala geçti? Kürşad Oğuz kanal mı değiştirdi merak edildi.

Yaklaşık 1.5 ay önce Habertürk'ten ayrılan Kürşad Oğuz, Halk TV ile anlaştığını duyurdu. Oğuz, 1 Ağustos'tan itibaren yeni adresinde olacak. Kürşad Oğuz hangi kanala geçti? Kürşad Oğuz kanal mı değiştirdi?

KÜRŞAD OĞUZ HANGİ KANALA GEÇTİ?

Gazeteci Kürşad Oğuz, bugün yaptığı açıklamayla 1 Ağustos'tan itibaren Halk TV'de program yapacağını duyurdu.

Kürşad Oğuz, "1,5 ay önce bir hikayeyi sonlandırmıştık. Şimdi yeni bir beyaz sayfa açıyoruz. 1 Ağustos'tan itibaren Halk TV'de başlıyorum. Yine elimden gelenin en iyisini ve en doğrusunu yapacağım. Sayın Cafer Mahiroğlu'na gösterdiği yakınlık ve ilgi için çok teşekkür ederim." dedi.