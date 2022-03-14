Kurretülayn Matur kimdir? Survivor Ekstra Semih'in eşi Kurretülayn Matur kim, Alpay Kazan hakkında ne dedi?

Kurretülayn Matur kimdir sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Survivor Ekstra Semih'in eşi Kurretülayn kim, Alpay Kazan hakkında ne dedi? Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün programda olmaması merak toplarken, magazin gündeminde konuşulan haberler hakkında detayları sizler için derledik.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan, Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.

1.64 boyunda ve bekar olan Kurretülayn Matur, daha önce Tiyatro, dizi ve reklamlarında oynamıştır. Audrey Hepburn'u örnek almakta ve ileride büyük bir oyuncu olmak istemektedir.

KURRETÜLAYN MATUR NE PAYLAŞTI?

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu paylaşımını Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU İDDİASI

Sosyal medyada yayılan iddiaya göre şimdilerde TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öztürk'ün dün gece yayınlanan programa çıkmaması da iddiaları güçlendirdi. Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Öztürk'ten henüz bir açıklama gelmedi. Semih Öztürk'ün programa çıkmaması da Twitter'da gündem oldu.

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