Eski Survivor yarışmacısı ve Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi kimdir merak ediliyor. Peki, Kurretülayn Matur kimdir? Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN EŞİ KİMDİR?

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dur.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan, Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.

Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.

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